17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Nitish Kumar Hijab Controversy: CM नीतीश के हिजाब खींचने पर गुस्साई पाकिस्तानी मीडिया, भारत सरकार से की ये मांग

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वायरल वीडियो ने भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी तीखी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। पाकिस्तानी अख़बार समेत HRCP ने इस घटना की निंदा करते हुए जांच की मांग की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 17, 2025

Nitish Kumar Hijab Controversy

सीएम नीतीश कुमार (Video Screenshot)

CM Nitish Viral Video: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। मंगलवार को सामने आए एक वायरल वीडियो (Viral Video) को लेकर न केवल भारत में, बल्कि पाकिस्तान (Pakistan) में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी अख़बार डॉन (Dawn) ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सोशल मीडिया यूजर्स नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

पटना में आयोजित एक सरकारी दीक्षांत समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब खींच दिया। नुसरत परवीन मंच पर प्रमाणपत्र लेने पहुंचीं, मुख्यमंत्री ने उन्हें हिजाब हटाने का इशारा किया। इससे पहले कि महिला कहती, नीतीश कुमार ने खुद हाथ बढ़ाकर उनका हिजाब खींच दिया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

देश-विदेश में गुस्साए लोग

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार महिला डॉक्टर को प्रमाणपत्र देते समय उनके चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करते हैं। इस घटना के बाद नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनसे सार्वजनिक माफी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे महिलाओं की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है।

पाकिस्तानी अख़बार डॉन ने क्या लिखा?

डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह घटना न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी गुस्से का कारण बनी है। अख़बार के अनुसार, कई पाकिस्तानी यूजर्स का मानना है कि इस तरह की घटनाएं भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले अपमान को सामान्य बनाने की कोशिश को दर्शाती हैं।

HRCP की तीखी प्रतिक्रिया

इस मामले पर पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद और मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने भी कड़ी निंदा की है। परिषद ने वीडियो साझा करते हुए कहा “यह घटना केवल एक महिला का अपमान नहीं है, बल्कि यह मानवीय गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं की व्यक्तिगत स्वायत्तता और मौलिक मानवाधिकारों पर सीधा हमला है। किसी भी सभ्य, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी हरकत अस्वीकार्य है।”

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठ सकता है मामला

HRCP ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेते हैं। आयोग ने भारत सरकार से मांग की है कि इस घटना की तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। पीड़ित महिला से व्यक्तिगत और आधिकारिक रूप से माफी मांगी जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानूनी उपाय किए जाएं।

ये भी पढ़ें

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Video viral

वायरल वीडियो

Updated on:

17 Dec 2025 12:46 pm

Published on:

17 Dec 2025 12:03 pm

Hindi News / National News / Nitish Kumar Hijab Controversy: CM नीतीश के हिजाब खींचने पर गुस्साई पाकिस्तानी मीडिया, भारत सरकार से की ये मांग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.