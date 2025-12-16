16 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने पर JDU ने दी सफाई, कहा…

नीतीश कुमार के एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस घटना पर JDU ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने हिजाब इसलिए हटाया ताकि पूरी दुनिया एक सफल बेटी का चेहरा देख सके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 16, 2025

CM Nitish Kumar pulls off Muslim doctor's hijab

कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचते नीतीश कुमार (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीतीश एक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचते नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद से नीतीश की इस हरकत की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर नीतीश और उनकी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया है और सीएम के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। इसी बीच अब JDU का इस मामले पर बयान सामने आया है।

मंत्री ज़मा ख़ान ने सीएम के पक्ष में दिया बयान

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ज़मा ख़ान ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा है कि नीतीश बेटियों से बहुत प्यार करते है और उनका सम्मान भी करते हैं। उन्होंने हिजाब इसलिए हटाया ताकि पूरी दुनिया एक सफल बेटी का चेहरा देख सके। मंत्री खान ने कहा कि विपक्ष और मुस्लिम समुदाय मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश ने तो बस मुस्लिम बेटी को प्यार दिया है। वह चाहते थे कि जिंदगी में कामयाब होने वाली लड़की का चेहरा समाज देखे।

नीतीश ने देश की बेटियों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया

खान ने आगे कहा जो लोग सीएम की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्होंने देश की बेटियों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। खान ने यह भी कहा कि विपक्ष में बैठे जो लोग नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, वे अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं। बता दें कि, 74 वर्षीय सीएम नीतीश ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 1,200 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर, जिसने हिजाब पहना था, वह भी मंच के पास नीतीश से यह पत्र लेने पहुंची।

कार्यक्रम का वीडियो हो रहा वायरल

इस दौरान सीएम ने महिला डॉक्टर से बात करते हुए दिखाई दिए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सीएम उस महिला से उसका हिजाब हटाने के लिए कह रहे थे। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कोई प्रतिक्रिया दे पाती नीतीश ने खुद ही महिला का हिजाब नीचे खींच दिया और उस डॉक्टर का चेहरा दिखने लगा। इस दौरान मंच पर नीतीश के पीछे खड़े कुछ लोग हंसने लगे। वहीं मौजूद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Published on:

16 Dec 2025 11:45 am

Hindi News / National News / सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने पर JDU ने दी सफाई, कहा…

