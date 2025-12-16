सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने पर JDU ने दी सफाई, कहा…

कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचते नीतीश कुमार (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीतीश एक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचते नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद से नीतीश की इस हरकत की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर नीतीश और उनकी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया है और सीएम के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। इसी बीच अब JDU का इस मामले पर बयान सामने आया है।
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ज़मा ख़ान ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा है कि नीतीश बेटियों से बहुत प्यार करते है और उनका सम्मान भी करते हैं। उन्होंने हिजाब इसलिए हटाया ताकि पूरी दुनिया एक सफल बेटी का चेहरा देख सके। मंत्री खान ने कहा कि विपक्ष और मुस्लिम समुदाय मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश ने तो बस मुस्लिम बेटी को प्यार दिया है। वह चाहते थे कि जिंदगी में कामयाब होने वाली लड़की का चेहरा समाज देखे।
खान ने आगे कहा जो लोग सीएम की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्होंने देश की बेटियों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। खान ने यह भी कहा कि विपक्ष में बैठे जो लोग नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, वे अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं। बता दें कि, 74 वर्षीय सीएम नीतीश ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 1,200 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर, जिसने हिजाब पहना था, वह भी मंच के पास नीतीश से यह पत्र लेने पहुंची।
इस दौरान सीएम ने महिला डॉक्टर से बात करते हुए दिखाई दिए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सीएम उस महिला से उसका हिजाब हटाने के लिए कह रहे थे। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कोई प्रतिक्रिया दे पाती नीतीश ने खुद ही महिला का हिजाब नीचे खींच दिया और उस डॉक्टर का चेहरा दिखने लगा। इस दौरान मंच पर नीतीश के पीछे खड़े कुछ लोग हंसने लगे। वहीं मौजूद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग