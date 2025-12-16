सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने पर JDU ने दी सफाई, कहा…

खान ने आगे कहा जो लोग सीएम की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्होंने देश की बेटियों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। खान ने यह भी कहा कि विपक्ष में बैठे जो लोग नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, वे अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं। बता दें कि, 74 वर्षीय सीएम नीतीश ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 1,200 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर, जिसने हिजाब पहना था, वह भी मंच के पास नीतीश से यह पत्र लेने पहुंची।