19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Twisha Sharma: कौन है ट्विशा शर्मा का भगौड़ा पति समर्थ सिंह? फिल्मी थी कहानी, डेटिंग ऐप पर हुई थी मुलाकात

Who is Twisha Sharma Husband Samarth Singh: मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उनके पति समर्थ सिंह पर हत्या करने का आरोप है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 19, 2026

Who is Twisha Sharma Husband Samarth Singh

Who is Twisha Sharma Husband Samarth Singh (सोर्स- एक्स)

Who is Twisha Sharma Husband Samarth Singh: भोपाल से लेकर नोएडा तक इन दिनों जिस मामले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत का मामला है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसी केस की चर्चा है। एक तरफ ट्विशा के माता-पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह की तलाश में जुटी हुई है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर दिया।

कौन हैं ट्विशा शर्मा? (Who is Twisha Sharma Husband Samarth Singh)

ट्विशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थीं। उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। बताया जाता है कि वो कई साउथ फिल्मों में नजर आ चुकी थीं और हाल ही में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ में काम करने के बाद उन्हें नई पहचान मिली थी। एक्टिंग के अलावा ट्विशा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर चुकी थीं। उन्होंने एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की थी।

डेटिंग ऐप के जरिए समर्थ सिंह से मुलाकात

ट्विशा की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मुलाकात साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के रहने वाले एडवोकेट समर्थ सिंह से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और परिवार की सहमति के बाद दिसंबर 2025 में दोनों ने शादी कर ली। यह शादी दिल्ली में बड़े स्तर पर हुई थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और न्यायपालिका से जुड़े कई लोग शामिल हुए थे।

भोपाल की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे

समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और आपराधिक मामलों की पैरवी करते थे। वो भोपाल की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे बताए जाते हैं। शादी के बाद ट्विशा भोपाल शिफ्ट हो गई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि वो गर्भवती थीं। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया।

दहेज हत्या और प्रताड़ना के गंभीर आरोप

12 मई की रात ट्विशा का शव भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में संदिग्ध हालत में मिला। ससुराल पक्ष का कहना है कि वो मानसिक तनाव से गुजर रही थीं और उनका इलाज चल रहा था। परिवार के मुताबिक रात में खाना खाने के बाद ट्विशा मोबाइल लेकर छत पर चली गई थीं, जिसके बाद यह घटना हुई। हालांकि ट्विशा के माता-पिता ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए पति और सास पर दहेज हत्या और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं।

ट्विशा के माता-पिता ने किया सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन

मामले ने उस वक्त और गंभीर रूप ले लिया जब ट्विशा के माता-पिता ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने जांच तेज करते हुए कई टीमों का गठन किया है। फरार पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें

सलमान खान के अपार्टमेंट में घुसा ‘जहरीला’ मेहमान, सांप को देखते ही फूले हाथ-पांव, जानें फिर क्या हुआ!
बॉलीवुड
Salman Khan Galaxy Apartment Snake

खबर शेयर करें:

Published on:

19 May 2026 09:18 am

Hindi News / Entertainment / Twisha Sharma: कौन है ट्विशा शर्मा का भगौड़ा पति समर्थ सिंह? फिल्मी थी कहानी, डेटिंग ऐप पर हुई थी मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिव्या भारती के गाने ‘तुझे ना देखूं तो चैन’ के भोजपुरी वर्जन ने उड़ाए होश, सुनकर लोग बोले- गजब भाई

Divya Bharti Song Bhojpuri Version
मनोरंजन

ट्विशा शर्मा ने 33 की उम्र में मौत को लगाया गले, डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी का बयान, बताया कैसा था उनका व्यवहार

Twisha Sharma suicide case director Abhilash Reddy mourns police investigation family not accept actress dead body
टॉलीवुड

तमिलनाडु जीता तो CM Vijay Thalapathy को गिफ्ट मिली लकी नंबर प्लेट, फैंस भविष्यवाणी पर चौंके

Tamil nadu new cm thalapathy vijay Receives Prophetic Gift predicted 2026 CM Car Number Plate
टॉलीवुड

उमर खालिद और शरजील इमाम केस पर प्रकाश राज ने की टिप्पणी, SC के फैसले पर बोले- कब मिलेगी जमानत?

Prakash Raj On Delhi Riots Case
मनोरंजन

‘पहले रेप, फिर एसिड अटैक की धमकी और फिर यौन उत्पीड़न’, ऑनस्क्रीन पतियों पर ‘यूके ब्राइड्स’ ने लगाए संगीन आरोप

Married At First Sight UK Controversy
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.