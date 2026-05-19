Twisha Sharma: कौन है ट्विशा शर्मा का भगौड़ा पति समर्थ सिंह? फिल्मी थी कहानी, डेटिंग ऐप पर हुई थी मुलाकात

Who is Twisha Sharma Husband Samarth Singh: भोपाल से लेकर नोएडा तक इन दिनों जिस मामले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत का मामला है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसी केस की चर्चा है। एक तरफ ट्विशा के माता-पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह की तलाश में जुटी हुई है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर दिया।