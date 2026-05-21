क्या IPL की ‘मिस्ट्री गर्ल’ काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर कर रहे हैं शादी? अफवाहों ने बढ़ाया सस्पेंस

Anirudh Ravichander and Kavya Maran Wedding Buzz: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की CEO काव्या मारन की शादी को लेकर लंबे समय से चल रही अफवाहें अब और भी तेज हो गई हैं। बता दें, इंडस्ट्री में बिना वेरिफिकेशन वाले नए दावों के मुताबिक, दोनों की शादी की ऑफिशियल घोषणा जल्द हो सकती है। पिछले लगभग 1 साल से दोनों के रिश्ते की चर्चाएं सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं। हालांकि, अभी तक दोनों के परिवार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।