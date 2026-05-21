ध्रुव राठी ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से की अपील, बोले- मेनिफेस्टो में शामिल करो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

इतना ही नहीं, राठी ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सपोर्ट से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि अगर देश का युवा किसी एक चीज से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है शिक्षा व्यवस्था। NEET पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बात अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का भी सुझाव दिया। वीडियो के लास्ट में ध्रुव राठी ने एक मजेदार नोट पर किया। उन्होंने कहा, "बदले में मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा।" इस बात ने वीडियो को हल्का-फुल्का बनाने के साथ-साथ ये भी जाहिर किया कि वो इस कैंपेन के उद्देश्य से कितने सहमत हैं।