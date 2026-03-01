Prime Minister: दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी, 68% रेटिंग के साथ टॉप पर

Global Leader Approval Rating: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में उनकी लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट (Morning Consult) के नवीनतम "ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर" (Global Leader Approval Rating Tracker) में पीएम मोदी 68 प्रतिशत की शानदार रेटिंग के साथ पहले स्थान पर काबिज हुए हैं। यह सर्वे मार्च 2026 के पहले सप्ताह (2 से 8 मार्च) के आंकड़ों पर आधारित है, जो पीएम मोदी की घरेलू लोकप्रियता (Domestic Popularity) और वैश्विक स्वीकार्यता (Global Acceptance) को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखता है।