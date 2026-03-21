मिडिल ईस्ट संघर्ष: PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन से की बात, जानिए क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियन से फोन पर बात की है। इस दौारान पीएम मोदी ने मसूद पेजेशकियन को ईद-उल-फितर(ईद) की शुभकामनाएं दीं और ईरान-इजरायल संघर्ष की वजह से उपजे मौजूदा हालातों पर चर्चा की। बातचीत के समय दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि ईद का पर्व पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए। इस दौरान पीएम मोदी ने ईरान-इजरायल युद्ध के समय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की। दोनों देशों के नेताओं ने बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों पर चिंता जताई। दोनों देश के नेताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी नकारात्मक असर डालती हैं।