खत्म होने वाला है ईरान-इजरायल युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया संकेत

1- ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे संबंधित सभी चीजों को पूरी तरह से नष्ट करना।

2- ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट करना।

3- ईरान की नौसेना और वायु सेना, जिसमें विमानरोधी हथियार शामिल हैं। उसको समाप्त करना।

4- ईरान को परमाणु क्षमता के करीब भी न पहुंचने देना और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना, जहां अमेरिका ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत और शक्तिशाली ढंग से प्रतिक्रिया कर सके।

5- इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य अपने मध्य पूर्वी सहयोगियों की सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा करना।