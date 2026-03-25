तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: 26 दलों के साथ मैदान में उतरेंगे स्टालिन, 165 सीटों पर लड़ेगी DMK, कांग्रेस को मिली 28 सीटें

Tamil Nadu Election 2026 (Image Source: IANS)
Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में पार्टी 26 दलों के गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। DMK ने ऐलान किया है कि वह राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दलों के बीच बाकी सीटों का बंटवारा कर दिया गया है।
गठबंधन के तहत सहयोगी पार्टियों को कुल 66 सीटें दी गई हैं। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं, जो गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। इसके अलावा विदुथलाई चिरुथइगल कच्ची (VCK) को 8 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM) को 5-5 सीटें दी गई हैं।
वहीं, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (MDMK) को 4 सीटें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और ह्यूमनिस्ट पीपुल्स पार्टी को 2-2 सीटें दी गई हैं। अन्य सहयोगी दलों को भी उनकी राजनीतिक स्थिति के हिसाब से सीटें आवंटित की गई हैं।
स्टालिन ने एक अहम रणनीतिक फैसला लेते हुए कहा कि DMK और उसके सहयोगी दल 175 सीटों पर राइजिंग सन (उगता सूरज) चुनाव चिह्न के तहत संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। इसे गठबंधन की एकता और मजबूती का संकेत माना जा रहा है।
पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया सहयोगी दलों के साथ व्यापक चर्चा के बाद पूरी की गई है, ताकि संतुलन और लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गठबंधन के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करें।
स्टालिन ने पिछले पांच वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 'द्रविड़ मॉडल' की शासन व्यवस्था ने राज्य में विकास और स्थिरता को मजबूत किया है। उन्होंने सहयोगी दलों को धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समानता के एजेंडे को आगे बढ़ाने का श्रेय भी दिया है।
स्टालिन ने बताया कि उम्मीदवार चयन के लिए 17 से 23 मार्च के बीच इंटरव्यू आयोजित किए गए, जिनमें 16,500 से अधिक इच्छुक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इसे पार्टी के मजबूत संगठन और जमीनी पकड़ का संकेत माना जा रहा है।
सीट बंटवारा लगभग पूरा होने के बाद अब DMK के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव प्रचार को तेज करने की तैयारी में जुट गया है। स्टालिन ने कहा, ''सभी 234 विधानसभा सीटें हमारी हैं,'' और जीत सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया है।
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