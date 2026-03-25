तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: 26 दलों के साथ मैदान में उतरेंगे स्टालिन, 165 सीटों पर लड़ेगी DMK, कांग्रेस को मिली 28 सीटें

Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में पार्टी 26 दलों के गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। DMK ने ऐलान किया है कि वह राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दलों के बीच बाकी सीटों का बंटवारा कर दिया गया है।