West Bengal Election 2026: ओवैसी से गठबंधन के बाद कबीर का बड़ा बयान, कहा- ‘बंगाल में मुस्लिम सीएम चाहिए’

पश्चिम बंगाल में नए राजनीतिक गठबंधनों और तीखी बयानबाजी के बीच चुनावी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। अलग-अलग दल अपने-अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक ओर नए गठबंधन बनने से वोट बैंक में बदलाव की संभावनाएं बढ़ी हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बयान चुनावी ध्रुवीकरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि ये नए राजनीतिक समीकरण, गठबंधन और बयानबाजी मतदाताओं के रुख को किस हद तक प्रभावित करते हैं और आखिरकार चुनाव नतीजों में इसका क्या असर दिखाई देता है।