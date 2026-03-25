ओवैसी की एंट्री से बंगाल का बदल गया पूरा समीकरण, क्या ममता बनर्जी के लिए है खतरे की घंटी

इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी भले ही सत्ता में नहीं आई, लेकिन 77 सीटें जीती थी। कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरह से खत्म हो गई। प्रदेश में सत्ता में काबिज होने के लिए ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। बताया जाता है कि पिछले चुनाव में भी मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की थी। यदि इस बार ओवैसी और हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट में सेंध लगा देते हैं तो ममता के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है।