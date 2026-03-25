बंगाल चुनाव 2026: विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने 23 पदों से दिया इस्तीफा, जानें वजह

Mamata Banerjee Resignation: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। ममता ने 23 सरकारी पदों और समितियों से इस्तीफा दे दिया है। सीएम ने तत्काल प्रभाव से इन पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी सीएम कार्यालय से जारी हुए पत्र में दी गई है।