पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से की बात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा



भारत और श्रीलंका के रिश्ते वैसे भी नए नहीं हैं। ये संबंध सालों पुराने हैं, जिनकी जड़ें संस्कृति, धर्म और इतिहास में गहराई तक जुड़ी हैं। हालांकि, कुछ दौर ऐसे भी आए जब रिश्तों में खटास आई। जैसे श्रीलंका का गृहयुद्ध और उस दौरान भारतीय शांति सेना की भूमिका। लेकिन समय के साथ दोनों देशों ने इन चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए रिश्तों को फिर मजबूत किया। आर्थिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने व्यापार को नई दिशा दी। हाल ही में जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने आगे बढ़कर मदद की। करीब 4 अरब डॉलर की सहायता, जिसमें ईंधन, खाद्य सामग्री और क्रेडिट लाइन शामिल थी, ने श्रीलंका को बड़ी राहत दी। कोविड के समय भी भारत ने वैक्सीन और ऑक्सीजन भेजकर साथ निभाया। आज हालात ये हैं कि दोनों देश सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि भरोसेमंद साझेदार बन चुके हैं। रक्षा, डिजिटल भुगतान, ऊर्जा कनेक्टिविटी और व्यापार हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है।