कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला सालों पुराना पार्टी ऑफिस, मिला नोटिस

कांग्रेस को उसके 24, अकबर रोड कार्यालय से 28 मार्च तक खाली करने के नोटिस पर पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा, सरकार सोचती है कि वह हम पर दबाव बनाकर कांग्रेस को चुप करा सकती है। उन्हें हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या उन्होंने भाजपा का ऑफिस 11, अशोक रोड या पंत मार्ग पर लिया है? क्योंकि वे ईरान युद्ध के मामले में कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए वे इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।