मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विजय की मुश्किलें नहीं हो रही कम, इन विवादों का करना पड़ रहा सामना

फिल्म इंडस्ट्री में साथ काम कर चुके विजय और तृषा कृष्णन कई बार सार्वजनिक आयोजनों में एक साथ नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गईं। दोनों ने फिल्मों Ghilli, Thirupaachi, Aathi, Kuruvi और Leo में साथ काम किया है, जिससे उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पहले से ही चर्चा में रही है। हालांकि, इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय ने कहा था कि लोगों को अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह अपने व्यक्तिगत मामलों को संभाल लेंगे।