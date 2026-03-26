US-Israel, Iran War: नरेंद्र मोदी ने कोरोना से क्यों की तुलना? समझिए कितने गंभीर हैं हालात

अनेक शहरों के कई नामी स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी अपना काम समेट चुके हैं या दाम बढ़ा चुके हैं। 20 रुपये में छह गोलगप्पे के बदले चार खिलाए जा रहे हैं। इन सबका तर्क है कि एलपीजी सिलिंडर या तो मिल नहीं रहे या कालाबाजारियों से खरीदने पड़ रहे हैं। इनके मुताबिक एक घरेलू सिलिंडर के लिए 2200 से 3000 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। फिर भी आसानी से मिल नहीं रहे। पहले 1000-1200 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाते थे। कमर्शियल सिलिंडर का भी यही हाल है। बेंगलुरु में एक कमर्शियल सिलिंडर 6000 रुपये तक में बेचे जाने की खबर भी आई। सरकारी अफसरों ने छापामारी करके कालाबाजारियों से 15000 से भी ज्यादा सिलिंडर बरामद किए हैं। कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलिंडर के लिए जो मारामारी थी, उसे याद कीजिए।