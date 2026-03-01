युद्ध के बीच घर में LPG खत्म? अगर यूज कर रहे इंडक्शन तो पढ़ लें यह खबर, वरना लग जाएगा बड़ा जुर्माना

घरेलू LPG सिलेंडर के विकल्प के तौर पर इंडक्शन काफी कारगर साबित हो रहा है। जिन घरों में AC, कूलर, पंखा, इंडक्शन और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग हो रहा है, उनको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, सामान्य तौर पर घरों में 1200 से 2000 वॉट का इंडक्शन उपयोग होता है। इसी तरह अगर AC की बात करें तो घरों में 1 टन से लेकर 2 टन तक के AC लगे हैं। 1 टन का AC लगभग 1.2 से 1.5 किलोवॉट लोड लेता है।

इसी तरह इंडक्शन 1 से 2 किलोवॉट तक का लोड लेता है। इस स्थिति में अगर एक साथ AC, इंडक्शन और या अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग होता है तो अधिक बिजली खपत होगी। ऐसे में ओवरलोड होने पर बिजली विभाग नोटिस भेज सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। विद्युत लोड की बात करें तो सामान्यता घरों में 1 से 2 किलोवॉट तक लोड का कनेक्शन होता है। हालांकि, बिजली की खपत घर के विद्युत कनेक्शन के लोड के अनुसार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। साधानी के लिए अपने लोड के हिसाब से विद्युत उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।