होर्मुज स्ट्रेट को लेकर PM मोदी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?



राज्यसभा में PM मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों की वजह से ईंधन और फर्टिलाइजर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं। इस संकट के समय में जरूरी है कि भारत के संसद की उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरी दुनिया तक जाए। PM ने कहा- युद्ध की शुरूआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। हम गल्फ के देशों के साथ बात कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल भी हमारे संपर्क में हैं। हमने सभी देशों से होर्मूज स्ट्रेट खोले जाने पर बात की है। होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला अस्वीकर्य है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का रास्ता सुझाया है। किसी के जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है।