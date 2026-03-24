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होर्मुज स्ट्रेट को लेकर PM मोदी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में तनाव है। पश्चिमी एशियाई देशों की मौजूदा स्थिति और होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर PM मोदी ने बड़ा दावा किया है।

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भारत

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Vinay Shakya

Mar 24, 2026

PM Modi

PM Modi(Image-ANI)

Iran–Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में तनाव है। इस तनाव की वजह से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से भारत समेत दुनिया के कई देशों में होने वाली कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है। PM मोदी ने आज पश्चिमी एशियाई देशों की मौजूदा स्थिति और होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले जहाजों के परिवहन पर चिंता जताई है। सदन में PM मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से भारत में स्थिति चिंताजनक है। इसकी वजह से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस-तेल जैसे जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हुई है।

PM मोदी ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए बात की


राज्यसभा में PM मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों की वजह से ईंधन और फर्टिलाइजर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं। इस संकट के समय में जरूरी है कि भारत के संसद की उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरी दुनिया तक जाए। PM ने कहा- युद्ध की शुरूआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। हम गल्फ के देशों के साथ बात कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल भी हमारे संपर्क में हैं। हमने सभी देशों से होर्मूज स्ट्रेट खोले जाने पर बात की है। होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला अस्वीकर्य है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का रास्ता सुझाया है। किसी के जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है।

दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर रहा भारत

PM मोदी ने राज्यसभा में कहा- बीते सालों में सरकार की कोशिश रही है कि दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। हम आत्मनिर्भर हों, यही एकमात्र विकल्प है। 90 फीसदी से ज्यादा ट्रेड जहाजों पर होता है। यह वैश्विक संकट में इस स्थिति को और गंभीर बना देती है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत अपने जरूरतों के अधिकांश हथियार भारत में बना रहा है। एक समय था, जब भारत जीवन रक्षक दवाइयों के लिए दूसरों पर निर्भर था। रेयर अर्थ मीनिरल में निर्भरता को लेकर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मौजूदा संकट ने पूरी दुनिया की इकॉनोमी को हिला दिया है। वेस्ट एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे उबरने में बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम असर हो, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार पल-पल बदलते हालत पर नजर रख रही है।

भारत 41 देशों से तेल-गैस आयात कर रहा भारत

PM मोदी ने कहा कि पहले भारत में 27 देशों से तेल-गैस का आयात होता था। आज के समय भारत 41 देशों से तेल-गैस का आयात कर रहा है। हमने कच्चे तेल के भंडार को भी प्राथमिकता दी है। बीते 10 साल में रिफआइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। PM ने कहा कि मैं देश को भरोसा देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल की निरंतर सप्लाई की व्यवस्था है। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में LPG के अलावा PNG पर भी जोर दे रही है। LPG के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाने का काम जारी है।

होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा रूट

ईरान-इजरायल संघर्ष की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के विषय पर PM मोदी ने अपनी बात रखी। PM मोदी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार का सबसे बड़ा रूट है। इस रूट से गैस और फर्टिलाइजर बहुत बड़ी मात्रा में आता है। विपरित हालात के बावजूद सरकार ने संवाद से, कूटनीति से रास्ता बनाने की कोशिश की है। कोशिश है कि जहां से भी संभव हो तेल और गैस भारत पहुंचे। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चे तेल और LPG से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। तेल, गैस, फर्टिलाइजर और हर जरूरी सामान से लदे जहाज भारत पहुंचें, यह हमारी कोशिश है। ऐसे हालात लंबे समय तक रहे तो गंभीर परिणाम होंगे। कोई भी संकट हमारे हौसले और प्रयास की परीक्षा लेता है।

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ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

24 Mar 2026 03:08 pm

Hindi News / National News / होर्मुज स्ट्रेट को लेकर PM मोदी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

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