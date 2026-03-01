I-PAC Raid Case: जांच में हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, ममता बनर्जी पर की सख्त टिप्पणी

I-PAC Raid Case: आई-पैक (I-PAC) रेड केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर अदालत ने सवाल उठाए और कहा कि ऐसी स्थिति जांच प्रक्रिया के लिए ठीक संकेत नहीं देती।