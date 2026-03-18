वेस्ट एशिया तनाव के बीच बड़ी राहत: 80,886 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा भारतीय जहाज

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (डीजी शिपिंग) लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों व भारतीय मिशनों के साथ संपर्क में है। वहीं, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।



डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (डीजी शिपिंग) स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों तथा भारतीय मिशनों के साथ समन्वय कर रहा है। वहीं, यूनियन शिपिंग मिनिस्टर भी हालात की निगरानी कर रहे हैं। वेस्ट एशिया में तनाव के बावजूद ‘जग लाडकी’ का सुरक्षित मुंद्रा पोर्ट पहुंचना भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए सकारात्मक संकेत है।











