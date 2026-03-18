US Israel Iran War: अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, Strait of hormuz के पास ईरानी मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड के कई बम

US used multiple 5,000-pound bombs Iranian Missile Sites: अमेरिका ने 5,000 पाउंड (2,267 किग्रा) के डीप पेनिट्रेटर बमों का इस्तेमाल करते हुए Strait of Hormuz के पास ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। इसकी जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने X पर दी। उन्होंने लिखा, 'कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के तट पर स्थित मिसाइल ठिकानों पर 5,000 पाउंड के डीप पेनिट्रेटर बम का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। इन ठिकानों पर मौजूद एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रही थीं।'