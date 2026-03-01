Iran-Israel Conflict: अमेरिका-इजरायल युद्ध में घिरे ईरान की भारत ने की मदद, तेहरान ने जताया आभार

भारत सरकार द्वारा ईरान को मेडिकल सहायता भेजी गई है। सरकार के इस कदम से पहले ईरान एंबेसी ने X पोस्ट पर दावा किया था कि भारतीय नागरिक ईरान की मदद के लिए बार-बार अनुरोध कर रहे हैं। पहले ईरान एंबेसी ने X पोस्ट पर लिखा था- ईरान में प्रभावित नागरिकों की मदद के लिए भारतीय भाइयों-बहनों ने दूतावास से बार-बार अनुरोध किया कि वे मानवीय सहायता भेजना चाहते हैं। इस अपील के जवाब में ईरान एंबेसी ने नई दिल्ली में एक बैंक खाता जारी किया था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन ट्रांसफर में दिक्कत आ रही है। एंबेसी ने 15 मार्च को X पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी।