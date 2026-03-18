‘मोहब्बत मुझसे की और शादी मोदी जी से कर ली’…वरिष्ठ नेता के बयान से सदन में खूब लगे ठहाके

PM मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे पक्का विश्वास है, जो नए सांसद आएंगे उनको भी यह अनुभव और विरासत मिलेगी। जीवन में या सामाजिक जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना होता है। परिवार के लोग कहते हैं कि उनसे एक बार पूछ लो, उनका क्या कहना है। कोई बीमार है तो कहते हैं कि एक और डॉक्टर से पूछ लो। मैं मानता हूं कि संसदीय प्रणाली में सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी भूमिका है। यह सेकंड ओपिनियन सारी बहस को नया आयाम देती है। यह हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे उपसभापति हरिवंशजी को लंबे समय तक इस सदन में जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला, वह मृदुभाषी हैं। संकट के समय काम उनके ही जिम्मे आता है कि आप संभाल लेना। वे काम के धनी तो हैं ही, उन्होंने कर्म कठोर के नाते भारत के हर कोने में जाकर काम किया है।