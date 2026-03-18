TMC में बगावत! टिकट ऐलान के बाद कई सीटों पर घमासान, नेताओं के इस्तीफे और झड़प तक की नौबत

Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। टीएमसी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इसके साथ ही पार्टी में अंदरूनी कलह भी सामने आ गई। दरअसल, पार्टी की लिस्ट आने के बाद नेताओं का विरोध भी शुरू हो गया है। कई विधानसभा क्षेत्रों में विरोध, नाराज़गी और गुटबाज़ी तेज हो गई है।