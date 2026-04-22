22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तंबाकू की लत छूटे तो देश के 2 करोड़ परिवारों में आ जाएगी आर्थिक ‘समृद्धि’, भारत में 26.7 करोड़ लोग करते हैं सेवन

भारत में तंबाकू उत्पादों के सेवन (Tobacco consumption in India) और लोगों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 26.7 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। अगर लोग तंबाकू का सेवन छोड़ दें तो करीब 2 करोड़ परिवारों में खुशहाली आ जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 22, 2026

Tobacco consumption in India

भारत में तंबाकू की खपत (Photo- IANS)

तंबाकू के सेवन की लत न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए घातक है, बल्कि परिवारों को गरीबी के दलदल में भी धकेल रही है। अगर लोग तंबाकू का सेवन पूरी तरह छोड़ दें तो इससे बचने वाले पैसों से देश के 2.04 करोड़ परिवार अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा CMR- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (NICPR) और मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के संयुक्त अध्ययन में हुआ है।

भारत में 26.7 करोड़ लोग कर रहे तंबाकू का सेवन

भारत में तंबाकू उत्पादों के सेवन को लेकर CMR- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (NICPR) और मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के संयुक्त अध्ययन में बड़ा खुलासा किया है। संस्थानों की यह रिपोर्ट हाल ही में BMJ Global Health जर्नल में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं के अनुसार, भारत में लगभग 26.7 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। सबसे गरीब परिवार अपनी मासिक आय का 6.4 प्रतिशत हिस्सा तंबाकू पर खर्च कर देते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 7 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। इससे परिवार का बजट बिगड़ता है, जरूरी खर्च जैसे शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

रिसर्च के मुताबकि, अगर तंबाकू उत्पादों पर होने वाला खर्च बंद हो जाए और बचत को अन्य जरूरतों में लगाया जाए तो देश के कुल परिवारों में से 10.6 प्रतिशत (करीब 2.04 करोड़) परिवार ऊंची आय श्रेणी में पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से गरीब तबके के 56.2 लाख परिवार तंबाकू छोड़कर पूरी तरह अपनी आय श्रेणी से बाहर निकल सकते हैं। यह रिसर्च 2,61,746 परिवारों के आंकड़ों पर आधारित है।

तंबाकू खाने में, फिर इलाज में खर्च

तंबाकू का सेवन न सिर्फ पैसा खत्म करता है, बल्कि गंभीर बीमारियां भी पैदा करता है। भारत में हर साल तंबाकू से जुड़ी बीमारियां- कैंसर, सांस की बीमारियां और हृदय रोग से 13.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू खरीदने के बाद इन बीमारियों के इलाज पर अतिरिक्त खर्च परिवार को और अधिक आर्थिक संकट में डाल देता है। देश में कैंसर के कुल मामलों में 27 प्रतिशत तंबाकू से जुड़े होते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और उपभोक्ता देश है, जहां तंबाकू की लत गरीबी का चक्र बन चुकी है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि तंबाकू छोड़ना केवल स्वास्थ्य संदेश नहीं, बल्कि गरीबी उन्मूलन की एक प्रभावी रणनीति भी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि तंबाकू नियंत्रण को सरकारी गरीबी उन्मूलन, पोषण और आजीविका कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए। इससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ स्वास्थ्य बोझ भी कम होगा।यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तंबाकू की लत व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ-साथ पूरे परिवार और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में बाधक है। तंबाकू मुक्त भारत न सिर्फ स्वस्थ, बल्कि समृद्ध भी बना सकता है।

ये भी पढ़ें

बंगाल में चुनावी शोर थमा: ‘TMC के गुंडे घर से बाहर न निकलें’, अमित शाह बोले- ममता दीदी, अब आपका समय समाप्त
राष्ट्रीय
Union Home Minister Amit Shah (2)

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Apr 2026 02:47 am

Hindi News / National News / तंबाकू की लत छूटे तो देश के 2 करोड़ परिवारों में आ जाएगी आर्थिक ‘समृद्धि’, भारत में 26.7 करोड़ लोग करते हैं सेवन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अनोखी शादी: 70 साल का दूल्हा, 20 की दुल्हन, उपहार में मिली ₹50 करोड़ की कार और 5 किलो सोना

A 70 year old man married 20 year old bride
राष्ट्रीय

Green Credit Programme: 12 राज्यों में उद्योग और पर्यावरण के संतुलन ने पकड़ी रफ्तार, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में टॉप पर गुजरात

Environmental Protection
राष्ट्रीय

Raipur: पीएम मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आतंकवादी कहा, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने की कड़ी निंदा

Raipur
रायपुर

‘कांग्रेस का आचरण हर दिन निचले स्तर पर पहुंच रहा है, खड़गे ने देश को शर्मसार किया’, किस बात पर भड़के अमित शाह?

Mallikarjun Kharge and Amit Shah
राष्ट्रीय

IPL 2026: मलिंगा-हर्ष का चला जादू, सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.