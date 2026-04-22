बंगाल में चुनावी शोर थमा: ‘TMC के गुंडे घर से बाहर न निकलें’, अमित शाह बोले- ममता दीदी, अब आपका समय समाप्त

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब बंगाल में भय से भरोसे की यात्रा शुरू होगी। इसके अलावा, अमित शाह ने क्षेत्र के विकास का रोडमैप भी पेश किया। उन्होंने बताया कि चांदीपुर और आसपास के इलाकों में पान की खेती होती है। इसलिए भारत सरकार यहां एक पान अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगी। राजनीतिक विरोधियों को चेतावनी देते हुए अमित शाह ने कहा- ममता के गुंडों को भी बता रहा हूं कि 23 तारीख को अपने घरों से बाहर न निकलें। 5 तारीख को भाजपा सरकार आ रही है। हम उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेंगे और सलाखों के पीछे भेज देंगे।