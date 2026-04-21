21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का करारा जवाब, पेजेशकियान ने कहा- अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे

अमेरिका और ईरान के बीच लागू सीजफायर (America-Iran Ceasefire) खत्म होने वाला है। युद्ध विराम (Ceasefire) खत्म होने से पहले अमेरिका-ईरान के बीच तनाव (America-Iran Tensions) बढ़ गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 21, 2026

Irani President Masoud Pezeshkian

ईरानी राष्‍ट्रपत‍ि मसूद पेजेशकियान (Photo- IANS)

America-Iran Tensions: ईरान-अमेरिका के बीच लागू सीजफायर खत्म होने से पहले दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने करारा जवाब दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान (Iranian President Masoud Pezeshkian) ने अमेरिका को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि ईरानी जनता दबाव या जोर-जबरदस्ती के आगे झुकने वाली नहीं है। अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पेजेशकियान ने कहा कि किसी भी सार्थक बातचीत की नींव वादों को निभाने पर टिकी होती है।

ईरानी लोग जोर-जबरदस्ती के आगे नहीं झुकते

ईरानी राष्‍ट्रपत‍ि मसूद पेजेशकियान ने सोशल मीड‍िया अकाउंट X पर ल‍िखा- वादे निभाना ही सार्थक बातचीत का आधार है। अमेरिकी सरकार के रवैये को लेकर ईरान में गहरा ऐतिहासिक अविश्वास अब भी बना हुआ है, जबकि अमेरिकी अधिकारियों से मिलने वाले गैर-रचनात्मक और विरोधाभासी संकेत एक कड़वा संदेश देते हैं कि वे ईरान का समर्पण चाहते हैं। ईरानी लोग जोर-जबरदस्ती के आगे नहीं झुकते।
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि मौजूदा हालात में बातचीत से किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद बहुत कम है। इसल‍िए ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने से इनकार कर दिया है। IRNA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट में कहा कि वार्ता के दूसरे दौर से ईरान की अनुपस्थिति का कारण अमेरिका की बहुत ज्यादा मांगें, अव्यवहारिक उम्मीदें, बार-बार अपने रुख में बदलाव, विरोधाभासी बयान और समुद्री नाकाबंदी हैं। ईरान का मानना है कि यह नाकाबंदी युद्धविराम का उल्लंघन है।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा- अमेरिका की खराब नीयत

तेहरान में साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा क‍ि अब तक हमने अगले दौर की बातचीत को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रवक्ता ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि वॉशिंगटन एक तरफ कूटनीति की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कदम उससे मेल नहीं खाते। युद्धविराम की शुरुआत से ही ईरान को अमेरिका की तरफ से खराब नीयत और लगातार शिकायतों का सामना करना पड़ा है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने यह भी स्पष्ट किया कि शुरुआत में अमेरिका कह रहा था कि लेबनान युद्धविराम का हिस्सा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ इसके उलट दावे किए जा रहे थे। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस्माइल बघाई ने कहा कि समझौता होने के बाद भी ईरान को होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) में समुद्री गतिविधियों में गतिरोध का सामना करना पड़ा। इसमें रविवार रात एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर अमेरिका का हमला भी शामिल है, जिसे उन्होंने युद्धविराम का उल्लंघन और आक्रामक कदम बताया।

अमेरिका ने ईरान को दी धमकी

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म (Ceasefire Ends) मंगलवार रात (22 अप्रैल) तक खत्म हो जाएगा। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम (Ceasefire) खत्म होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने सोमवार को कहा- अगर ईरान से जारी युद्ध विराम बिना किसी समझौते के खत्म हो जाता है तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे। PBS न्यूज से मुताबिक, ट्रंप से पूछा गया कि अगर कल शाम को युद्ध विराम समाप्त हो जाता है तो क्या होगा? सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा- तब तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे।

ये भी पढ़ें

भारत-दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत, ऊर्जा आपूर्ति पर दोनों देशों ने कर ली डील?
समाचार
South Korea President and PM modi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

21 Apr 2026 04:54 am

Hindi News / News Bulletin / डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का करारा जवाब, पेजेशकियान ने कहा- अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Jaipur: आतंकी ‘खरगोश’ की मदद करने वाले 4 संदिग्ध जयपुर से गिरफ्तार, राजधानी में ATS कर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई

Terrorist Umar Haris
जयपुर

KCR का ‘हाइड्रा’ अभियान को लेकर CM रेवंत रेड्डी पर हमला, कहा- सरकार ने गरीबों का घर तोड़ने के लिए नई व्यवस्था बनाई

BRS Chief KCR
समाचार

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार की भूमिका संदिग्ध, NDA झूठा प्रचार कर रही है: कांग्रेस

Congress MP Saptagiri Sankar Ulaka
समाचार

भारत-दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत, ऊर्जा आपूर्ति पर दोनों देशों ने कर ली डील?

South Korea President and PM modi
समाचार

गुड़ली में आग : हवा के साथ लपटें अस्पताल तक पहुंचीं

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.