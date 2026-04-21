भारत-दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत, ऊर्जा आपूर्ति पर दोनों देशों ने कर ली डील?

दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक एवं ऊर्जा सहयोग उनकी रणनीतिक साझेदारी का मुख्य आधार है। यह सहयोग खुले बाजार, पारदर्शिता और नियमों पर आधारित व्यापार व्यवस्था पर टिका हुआ है, जो दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। इसके साथ ही संयुक्त बयान में दोनों देशों ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का उद्योगों और बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। वर्तमान में भारत दक्षिण कोरिया को नैफ्था और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है, जबकि दक्षिण कोरिया भारत को पेट्रोलियम उत्पाद और लुब्रिकेंट बेस ऑयल उपलब्ध कराता है। संयुक्त बयान में ऊर्जा व्यापार और निवेश को और मजबूत करने की योजना पर जोर दिया गया है।