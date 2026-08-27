27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर में 60 रुपए किलो हुई प्याज, जानें मंडी का ताजा अपडेट

Onion Price Hike : शक्कर के बाद एमपी में प्याज के दाम बढ़ने लगे है। इंदौर की चौइथराम मंडी में प्याज के थोक भाव 25 से 30 रूपए है तो फुटकर भाव 35 से 40 हैं। लेकिन शहर की कॉलोनियों तक पहुंचते पहुंचते यही दाम 60 या इससे अधिक तक पहुंच रहे हैं।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 27, 2026

onion price hike

शक्कर के बाद प्याज के दामों में बढ़ोतरी (फोटो सोर्स: Patrika)

Indore News : शक्कर के बढ़ते दामों ने जहां एक तरफ आम लोगों के किचन का बजट बिगाड़ा हुआ ही है कि, अब प्याज के दाम चढ़ने से आम लोगों की चिंता और बढ़ गई है। बात करें मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर की स्थानीय सब्जी मंडी की तो यहां हालही में 20 से 25 रूपए किलों बिकने वाली प्याज के दाम बढ़कर 35 से 40 रुपए पहुंच गए हैं। खास बात ये है कि, यही प्याज शहर की कॉलोनियों में 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है।

प्याज के दामों में तेजी की वजह रबी फसल का स्टॉक लगभग समाप्त होना है। नई खरीफ फसल आने में अभी समय लग सकता है। इस साल प्याज का उत्पादन उम्मीद से काफी कम भी हुआ है। ऐसे में जरा भी खरीदी का दबाव बढ़ता है तो भाव में तेजी आ रही है। नासिक मंडी से आने वाला प्याज भी ऊ़ंचे स्तर पर बिक रहा है।

क्या कहते हैं कारोबारी?

इंदौर मंडी के प्याज कारोबारी सतीश शर्मा ने बताया कि, पूर्वी क्षेत्र की मालवा मिल और पाटनीपुरा सब्जी मंडी में प्याज 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। रोबोट चौराहा तरफ छोटी प्याज 50 तो बड़ी 60 रुपए में बिक रही है। वहीं, बंगाली चौराहे की तरफ यही प्याज 50 से 70 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रही है। सतीश बताते हैं कि, प्याज में तेजी की वजह रबी फसल का स्टॉक समाप्त होना है। नई खरीफ फसल आने में अभी समय है। बफर स्टाक को फिलहाल बाजार में नहीं उतारा है।

कीमतों को लेकर अजीब स्थिति

इंदौर में प्याज की कीमतों को लेकर अजीब स्थिति सामने आई है। शहर की सबसे बड़ी आलू-प्याज मंडी चौइथराम मंडी में प्याज 25 से 30 रुपए किलो के थोक भाव में उपलब्ध है, लेकिन शहर के अलग-अलग सब्जी बाजारों में पहुंचते-पहुंचते यही प्याज 30 से लेकर 70 रुपए किलो तक बिक रही है।

जानें अलग अलग मंडियों के दाम

मालवा मिल सब्जी मार्केट में प्याज 30 से 40 रुपए किलो, राजकुमार सब्जी मंडी में 30, 35 और 40 रुपए किलो के भाव हैं. निरंजनपुर और गोराकुंड में प्याज 40 रुपए किलो बिक रही है. वहीं स्कीम नंबर 140 में प्याज का भाव 50 रुपए किलो और सोमवार को लगने वाले हाट बाजार में करीब 40 रुपए किलो है।

Indore News : शक्कर के दाम में मिलेगी राहत, 2-3 दिन में गिरेंगे भाव

ये भी पढ़ें
Sugar Price Drop

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 02:36 pm

Published on:

27 Aug 2026 02:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में 60 रुपए किलो हुई प्याज, जानें मंडी का ताजा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mhow news: मां की जिंदगी बचाने पीछे नहीं हटी प्रतिभा, तलाक का दर्द भूलकर निभाया बहन का फर्ज, बचा ली जान

प्रतिभा ने संभाली जिम्मेदारी, भाई के साथ प्रतिभा (Photo Source - Patrika)
इंदौर

इंदौर में महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, आज से दो दिन बसों में करें मुफ्त सफर

Free Bus Service
इंदौर

Indore News : शक्कर के दाम में मिलेगी राहत, 2-3 दिन में गिरेंगे भाव

Sugar Price Drop
इंदौर

महाराष्ट्र में दौड़ी ट्रेन, MP में जमीन के फेर में अटकी इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन, 4 जिलों से ली जाएगी भूमि

indore-manmad rail line project land acquisition delay
इंदौर

एमपी में 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 4-लेन होगी इंदौर-देपालपुर सड़क

Idore-Depalpur road: इंदौर-देपालपुर रोड, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.