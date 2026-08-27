इंदौर में 60 रुपए किलो हुई प्याज, जानें मंडी का ताजा अपडेट

इंदौर मंडी के प्याज कारोबारी सतीश शर्मा ने बताया कि, पूर्वी क्षेत्र की मालवा मिल और पाटनीपुरा सब्जी मंडी में प्याज 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। रोबोट चौराहा तरफ छोटी प्याज 50 तो बड़ी 60 रुपए में बिक रही है। वहीं, बंगाली चौराहे की तरफ यही प्याज 50 से 70 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रही है। सतीश बताते हैं कि, प्याज में तेजी की वजह रबी फसल का स्टॉक समाप्त होना है। नई खरीफ फसल आने में अभी समय है। बफर स्टाक को फिलहाल बाजार में नहीं उतारा है।