Indore News : ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सतर्क, आसमान से रखी जा रही आप पर नजर

शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया। आसमान से ड्रोन कैमरे के जरिए ट्रैफिक के दबाव और अव्यवस्थित खड़े वाहनों की निगरानी की गई। यातायात में बाधा बन रहे और नो-पार्किंग में खड़े वाहनों को सपोर्ट टीम और क्रेन की मदद से तुरंत उठवा लिया गया, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।