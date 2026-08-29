Indore News: जन्मदिन से दो दिन पहले दुनिया छोड़ गई अमाया, 23 महीने की बच्ची की मम्मी-पापा के सामने थमीं सांसें

इंदौर शहर के पालदा नाका क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले बंसीलाल के परिवार में रक्षाबंधन पर हुए हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। बंसीलाल ने बताया कि रक्षाबंधन पर पत्नी रिंकी, 23 माह की बेटी अमाया और बड़ी बेटी परी के साथ खंडवा रोड स्थित रायकान सिटी गए थे। यहां पत्नी ने अपने भाई को राखी बांधी और उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद चारों बाइक से इंदौर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उमरीखेड़ा के पास अचानक सड़क पर एक सुअर आ गया और सुअर को बचाने की कोशिश में बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक के अनियंत्रित होते ही सामने बैठी बच्ची अमाया सड़क पर सिर के बल गिर गई, उसे सिर में चोट लग गई। गंभीर हालत में हम अमाया को इंदौर के एक निजी अस्पताल लेकर आए लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हादसे में परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आई हैं।