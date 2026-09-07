एंबुलेंस चालक को बंधक बनाकर लूट करने वाले दो आरोपी पकड़ाए, देहात पुलिस ने किया मामले का खुलासा

आरोपियों ने एंबुलेंस के सामने और पीछे के कांच व हेडलाइट पत्थरों से तोड़ दिए और गाड़ी को पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त कर दिया था जिससे एंबुलेंस चालक को तकरीबन पचास से साठ हजार रुपए का नुकसान हुआ। मारपीट में एंबुलेंस चालक को चेहरे, हाथ व पैर पर चोट आई थी। आरोपियों ने एंबुलेंस चालक का मोबाइल, एंबुलेंस की बैटरी तथा ऑक्सीजन सिलेंडर भी लूट लिया था। घटना करने के बाद आरोपी ने एबुलेंस व चालक को रानी कामठ में छोडकऱ मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने घटना की शिकायत मिलने पर सबसे पहले परासिया मुख्य सडक़ के सीसीटीवी के साथ ही अन्य स्थानों के सीसीटीवी खंगाले थे। घटना सत्य पाए जाने पर संदिग्धों से पूछताछ कर दो युवकों अभिषेक (25) पिता दिमाकचंद चौकसे निवासी रानीकामठ और सतिन (28) पिता नारद डेहरिया निवासी चमन मोहल्ला गुरैया को पकड़ा था, पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अभिषेक चौकसे का पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।