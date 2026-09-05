Janmashtami: नन्द के घर जन्मे कन्हैया, मंदिरों में उमड़ी आस्था

छिंदवाड़ा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व शुक्रवार को श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के लक्ष्मीनारायण मंदिर, षष्ठी माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमडऩे लगी। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों और आकर्षक सजावट से मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आए। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। कई श्रद्धालुओं ने व्रत रखा और दिनभर भगवान की भक्ति में लीन रहे। मंदिरों में सुबह से ही भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का मुख्य आयोजन रात 12 बजे किया गया। जैसे ही घड़ी की सुई मध्यरात्रि पर पहुंची, मंदिरों में घंटे-घडिय़ाल बज उठे और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए और जन्मोत्सव की खुशी में प्रसाद वितरित किया। पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक रही और पूजन सामग्री, माखन-मिश्री, फूलों तथा सजावटी सामग्री की खूब बिक्री हुई।