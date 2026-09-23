‘आपने जो कपड़ा पहना है हमने उसका पर्दा बना दिया’, प्रोड्यूसर की शर्ट पर राज कुमार ने ली थी चुटकी, बिस्वजीत ने सुनाया किस्सा

राज कुमार की हाजिर-जवाबी और मजाकिया पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए, बिस्वजीत ने एक किस्सा सुनाया जिसमें दिग्गज एक्टर ने एक प्रोड्यूसर की शर्ट की तारीफ की और फिर उस तारीफ को मजाक में बदल दिया। उन्होंने बताया, "एक बार एक प्रोड्यूसर आया तो राज कुमार ने कहा, 'आपने जो कपड़ा पहना है, वह बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, चमक रहा है, ब्यूटीफुल, मुझे पसंद है', तो पूछा कि कहां से लिया, मैंने भी यह लिया था पर हमने इसका पर्दा बनवाया था।"