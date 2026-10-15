पत्नी को कुत्ते के कटोरे से पानी पिलाकर ट्रोल हुए सौरव जोशी, अब ट्रुथ एंड डेयर चैलेंज पर दी सफाई, बोले- ‘और भी एक्सट्रीम चीजें होंगी’

आलोचनाओं का जवाब देते हुए सौरव ने सफाई दी कि अवंतिका के इस्तेमाल से पहले कटोरे को धोया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके घर में ओरियो को दिया जाने वाला पानी सामान्य पानी नहीं है। सौरव के मुताबिक, वे खुद भी अल्कलाइन पानी पीते हैं और ओरियो को भी वही पानी देते हैं। यूट्यूबर ने कहा कि वह आमतौर पर इन बातों के बारे में नहीं बताते, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ओरियो को परिवार का हिस्सा बताते हुए यह भी कहा कि वह कभी-कभी कुत्ते का खाना भी खा लेता है।