‘मेरे 2 दिन उनके 100 दिन’, बिग बॉस 20 में नकुल ढुल की री-एंट्री की चर्चा के बीच, पुराना विवाद फिर आया सुर्खियों में

Bigg Boss 20 Controversy: बिग बॉस 20 में नकुल ढुल और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। गुल्लू के माफीनामे के बाद नकुल ढुल की घर में री-एंट्री हो गई है, जिससे घर का माहौल एक बार फिर गरमा गया है। इस पूरे मामले पर प्रिंस नरूला और एल्विश यादव भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। जहां प्रिंस ने नकुल का समर्थन करने के साथ कनिका मान की समझदारी से मामला संभालने के लिए तारीफ की, वहीं एल्विश ने शो के नियमों पर सवाल उठाए। अब नकुल की वापसी के बीच प्रिंस और एल्विश की पुरानी दुश्मनी भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है।