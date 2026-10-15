‘मेरे 2 दिन उनके 100 दिन’, बिग बॉस 20 में नकुल ढुल की री-एंट्री की चर्चा के बीच, पुराना विवाद फिर आया सुर्खियों में

नकुल ढुल के इविक्शन पर भड़के एल्विश यादव (सोर्स: X-@TheSaniya1)
Bigg Boss 20 Controversy: बिग बॉस 20 में नकुल ढुल और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। गुल्लू के माफीनामे के बाद नकुल ढुल की घर में री-एंट्री हो गई है, जिससे घर का माहौल एक बार फिर गरमा गया है। इस पूरे मामले पर प्रिंस नरूला और एल्विश यादव भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। जहां प्रिंस ने नकुल का समर्थन करने के साथ कनिका मान की समझदारी से मामला संभालने के लिए तारीफ की, वहीं एल्विश ने शो के नियमों पर सवाल उठाए। अब नकुल की वापसी के बीच प्रिंस और एल्विश की पुरानी दुश्मनी भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
इस मामले में प्रिंस नरूला और एल्विश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रिंस ने नकुल के समर्थन में पोस्ट शेयर की, जबकि कनिका मान के शांत तरीके से मामले को संभालने की तारीफ भी की।
नकुल और गुल्लू के विवाद के बीच प्रिंस नरूला और एल्विश यादव के पुराने मतभेदों की भी चर्चा शुरू हो गई है। गोवा और गुरुग्राम से जुड़ी कथित घटनाओं के संदर्भ में दोनों के बीच पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं।
अब बिग बॉस 20 में नकुल को बाहर किए जाने और गुल्लू के साथ हुई हाथापाई पर दोनों की प्रतिक्रियाओं ने उनके पुराने मतभेदों को फिर से चर्चा में ला दिया है। जहां प्रिंस ने नकुल का समर्थन करने के साथ कनिका की तारीफ की, वहीं एल्विश ने शो के नियमों पर सवाल उठाए।
प्रिंस नरूला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कनिका मान नकुल ढुल से झगड़े के बारे में बात करती नजर आ रही हैं। कनिका उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने और गुल्लू से माफी मांगने की सलाह देती हैं।
वीडियो में कनिका नकुल से कहती हैं कि उन्हें ही इस मामले को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और गुल्लू से सॉरी बोलना चाहिए। प्रिंस ने नकुल को अपनी गलती का एहसास होने की बात कहते हुए लिखा कि इससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसके साथ ही प्रिंस ने कनिका की तारीफ करते हुए लिखा, 'बहुत बढ़िया @officialkanikamann, कितने अच्छे से हैंडल किया।' हालांकि, कनिका की सलाह के बावजूद नकुल ने गुल्लू से माफी मांगने से इनकार कर दिया।
बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद नकुल ढुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने शो के बाकी कंटेस्टेंट्स पर तंज कसा। अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मेरे 2 दिन उनके 100 दिन।'
नकुल की इस पोस्ट का मतलब है कि उनके मुताबिक शो में बिताए गए उनके दो दिन बाकी कंटेस्टेंट्स के 100 दिनों से ज्यादा मायने रखते हैं। यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब गुल्लू के साथ उनकी हाथापाई को लेकर विवाद जारी है और इसी घटना के बाद उन्हें शो से बाहर किया गया।
इस विवाद में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शो के नियमों और नकुल को बाहर किए जाने के फैसले पर सवाल उठाया।
एल्विश ने लिखा, 'इतने समय बाद आज बिग बॉस देखा। नियम बदल गए हैं, शायद अब जो पिट रहा है, उसी को बाहर निकाला जा रहा है। दुखद #BiggBoss20।' उनकी इस टिप्पणी को नकुल और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई के संदर्भ में देखा जा रहा है। एल्विश ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर घटना का पूरा विवरण नहीं दिया, लेकिन उनकी टिप्पणी ने शो के फैसले को लेकर बहस को और बढ़ा दिया।
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