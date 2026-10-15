15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘मेरे 2 दिन उनके 100 दिन’, बिग बॉस 20 में नकुल ढुल की री-एंट्री की चर्चा के बीच, पुराना विवाद फिर आया सुर्खियों में

Prince Narula Instagram Story: बिग बॉस 20 में गुल्लू से हाथापाई के बाद नकुल ढुल शो से बाहर हुए। प्रिंस नरूला ने नकुल का समर्थन किया और कनिका मान की तारीफ की, जबकि एल्विश यादव ने शो के नियमों पर सवाल उठाए।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 15, 2026

, Nakul Dhull eviction,

नकुल ढुल के इविक्शन पर भड़के एल्विश यादव (सोर्स: X-@TheSaniya1)

Bigg Boss 20 Controversy: बिग बॉस 20 में नकुल ढुल और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। गुल्लू के माफीनामे के बाद नकुल ढुल की घर में री-एंट्री हो गई है, जिससे घर का माहौल एक बार फिर गरमा गया है। इस पूरे मामले पर प्रिंस नरूला और एल्विश यादव भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। जहां प्रिंस ने नकुल का समर्थन करने के साथ कनिका मान की समझदारी से मामला संभालने के लिए तारीफ की, वहीं एल्विश ने शो के नियमों पर सवाल उठाए। अब नकुल की वापसी के बीच प्रिंस और एल्विश की पुरानी दुश्मनी भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

इस मामले में प्रिंस नरूला और एल्विश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रिंस ने नकुल के समर्थन में पोस्ट शेयर की, जबकि कनिका मान के शांत तरीके से मामले को संभालने की तारीफ भी की।

प्रिंस और एल्विश की पुरानी दुश्मनी भी चर्चा में

नकुल और गुल्लू के विवाद के बीच प्रिंस नरूला और एल्विश यादव के पुराने मतभेदों की भी चर्चा शुरू हो गई है। गोवा और गुरुग्राम से जुड़ी कथित घटनाओं के संदर्भ में दोनों के बीच पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं।

अब बिग बॉस 20 में नकुल को बाहर किए जाने और गुल्लू के साथ हुई हाथापाई पर दोनों की प्रतिक्रियाओं ने उनके पुराने मतभेदों को फिर से चर्चा में ला दिया है। जहां प्रिंस ने नकुल का समर्थन करने के साथ कनिका की तारीफ की, वहीं एल्विश ने शो के नियमों पर सवाल उठाए।

प्रिंस नरूला ने कनिका मान को क्यों कहा- 'कितने अच्छे से हैंडल किया'

प्रिंस नरूला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कनिका मान नकुल ढुल से झगड़े के बारे में बात करती नजर आ रही हैं। कनिका उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने और गुल्लू से माफी मांगने की सलाह देती हैं।

वीडियो में कनिका नकुल से कहती हैं कि उन्हें ही इस मामले को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और गुल्लू से सॉरी बोलना चाहिए। प्रिंस ने नकुल को अपनी गलती का एहसास होने की बात कहते हुए लिखा कि इससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसके साथ ही प्रिंस ने कनिका की तारीफ करते हुए लिखा, 'बहुत बढ़िया @officialkanikamann, कितने अच्छे से हैंडल किया।' हालांकि, कनिका की सलाह के बावजूद नकुल ने गुल्लू से माफी मांगने से इनकार कर दिया।

शो से बाहर होते ही नकुल ने कंटेस्टेंट्स पर कसा तंज

बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद नकुल ढुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने शो के बाकी कंटेस्टेंट्स पर तंज कसा। अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मेरे 2 दिन उनके 100 दिन।'

नकुल की इस पोस्ट का मतलब है कि उनके मुताबिक शो में बिताए गए उनके दो दिन बाकी कंटेस्टेंट्स के 100 दिनों से ज्यादा मायने रखते हैं। यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब गुल्लू के साथ उनकी हाथापाई को लेकर विवाद जारी है और इसी घटना के बाद उन्हें शो से बाहर किया गया।

एल्विश यादव ने बिग बॉस के फैसले पर उठाए सवाल

इस विवाद में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शो के नियमों और नकुल को बाहर किए जाने के फैसले पर सवाल उठाया।

एल्विश ने लिखा, 'इतने समय बाद आज बिग बॉस देखा। नियम बदल गए हैं, शायद अब जो पिट रहा है, उसी को बाहर निकाला जा रहा है। दुखद #BiggBoss20।' उनकी इस टिप्पणी को नकुल और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई के संदर्भ में देखा जा रहा है। एल्विश ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर घटना का पूरा विवरण नहीं दिया, लेकिन उनकी टिप्पणी ने शो के फैसले को लेकर बहस को और बढ़ा दिया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Oct 2026 05:07 pm

Published on:

15 Oct 2026 05:03 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मेरे 2 दिन उनके 100 दिन’, बिग बॉस 20 में नकुल ढुल की री-एंट्री की चर्चा के बीच, पुराना विवाद फिर आया सुर्खियों में

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘लोग आज भी सवाल करते हैं’, सलमान खान की मां का रोल निभाने पर सोनाली कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी, तब्बू से है इसका कनेक्शन

Sonali Kulkarni Salman Khan Mother
बॉलीवुड

राखी सावंत पर तनुश्री दत्ता का तीखा हमला, पब्लिसिटी के लिए नाम इस्तेमाल करने के बीच ‘हॉर्न ओके प्लीज’ विवाद का भी किया जिक्र

Tanushree Dutta
मनोरंजन

‘आपने तो पहले ही बता दिया’, ‘राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं’ कहकर बुरे फंसे रवि किशन, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन्स

Ravi Kishan On Rahul Gandhi
मनोरंजन

26/11 से जुड़े मामले पर बनी ‘प्रहार’ को लेकर भावुक हुए भारत जे मेहरा, बोले- फिल्म में मिलेंगे 100 मैसेज, मिस मत करना

Prahaar Movie Review
मनोरंजन

यूट्यूबर सौरव जोशी ने पत्नी को डॉग के बर्तन में पिलाया पानी, वीडियो देख भड़के लोगों ने की छीछा-लेदर

Sourav Joshi Trolled
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.