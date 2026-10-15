26/11 से जुड़े मामले पर बनी ‘प्रहार’ को लेकर भावुक हुए भारत जे मेहरा, बोले- फिल्म में मिलेंगे 100 मैसेज, मिस मत करना

उज्ज्वल निकम की जिंदगी और कसाब केस पर बनी फिल्म ‘प्रहार’ ( x-@taran_adarsh/@_PatilVishwajit)
26/11 Mumbai Attack Ujjwal Nikam Biography: फिल्म ‘प्रहार’ को लेकर दर्शकों के बीच चर्चा तेज है। ज्योतिषी और कारोबारी भारत जे मेहरा ने फिल्म देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे एक बेहतरीन और वास्तविक घटनाओं को करीब से दिखाने वाली फिल्म बताया। साथ ही दर्शकों से अपील की कि वे इस फिल्म को मिस न करें।
भारत जे मेहरा ने अपने वीडियो में बताया कि ‘प्रहार’ में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी और कसाब से जुड़े मामले को दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद वह इससे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि फिल्म में इतने संदेश हैं कि दर्शकों को इससे एक-दो नहीं, बल्कि 100 तक सीखने को मिल सकती हैं।
भारत जे मेहरा ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि इसे देखते समय दर्शक पूरी तरह कहानी में डूबे रहेंगे। उन्होंने अपने वीडियो में कहा, “ट्रस्ट मी, यह पिक्चर जब आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों की गर्दन लेफ्ट से राइट नहीं होगी।”
उन्होंने आगे कहा कि वीडियो बनाने का उनका मकसद यही है कि लोग इस फिल्म को देखने से चूक न जाएं। उनके मुताबिक, फिल्म में कई ऐसे संदेश हैं, जिन्हें दर्शकों को समझना चाहिए।
भारत जे मेहरा ने फिल्म की कहानी के साथ-साथ कलाकारों के अभिनय की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्म में छोटे बच्चों और लड़कियों से लेकर हीरो, हीरोइन और वकीलों तक, हर किरदार ने उन्हें प्रभावित किया है।
उन्होंने किसी एक कलाकार का नाम लेने के बजाय पूरी टीम के काम की सराहना की। उनके मुताबिक, फिल्म की हर परफॉर्मेंस ऐसी है कि उसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।
भारत जे मेहरा ने अपने वीडियो में इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में हुई इतनी बड़ी घटना को पर्दे पर दिखाया गया है। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि अगर लोगों को उनकी बात पर भरोसा है, तो उन्हें ‘प्रहार’ जरूर देखनी चाहिए।
उनकी प्रतिक्रिया से साफ है कि फिल्म ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। हालांकि, यह उनकी निजी राय है और फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया अलग-अलग हो सकती है।
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