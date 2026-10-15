26/11 से जुड़े मामले पर बनी ‘प्रहार’ को लेकर भावुक हुए भारत जे मेहरा, बोले- फिल्म में मिलेंगे 100 मैसेज, मिस मत करना

26/11 Mumbai Attack Ujjwal Nikam Biography: फिल्म ‘प्रहार’ को लेकर दर्शकों के बीच चर्चा तेज है। ज्योतिषी और कारोबारी भारत जे मेहरा ने फिल्म देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे एक बेहतरीन और वास्तविक घटनाओं को करीब से दिखाने वाली फिल्म बताया। साथ ही दर्शकों से अपील की कि वे इस फिल्म को मिस न करें।