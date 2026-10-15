यूट्यूबर सौरव जोशी ने पत्नी को डॉग के बर्तन में पिलाया पानी, वीडियो देख भड़के लोगों ने की छीछा-लेदर

Sourav Joshi Trolled: यूट्यूबर सौरव जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। सौरव अपने डेली व्लॉग और निजी जिंदगी से जुड़े वीडियो को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं का सामना करते हैं। अब उनके एक पुराने व्लॉग का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने उनके कंटेंट को लेकर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो में सौरव अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट के साथ नजर आ रहे हैं और एक डेयर के दौरान उनसे ऐसा काम करने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए।