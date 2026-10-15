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यूट्यूबर सौरव जोशी ने पत्नी को डॉग के बर्तन में पिलाया पानी, वीडियो देख भड़के लोगों ने की छीछा-लेदर

Sourav Joshi Trolled: यूट्यूबर सौरव जोशी हाल ही में एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है...अब एक बार फिर उनके व्लॉग का एक हिस्सा सोशल मीाडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद लोगों ने उन पर निशाना साधना शुरूर कर दिया है। दरअसल वीडियो में सौरव डेयर के नाम पर अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट से कहते हैं कि उन्हें कुत्ते के बर्तन से पानी पीने के लिए कहते हैं। इसके बाद अवंतिका उसी बर्तन से पानी पीती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 15, 2026

Sourav Joshi Trolled

सौरव जोशी (फोटो सोर्स- YOutube/Souravjoshivlogs)

Sourav Joshi Trolled: यूट्यूबर सौरव जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। सौरव अपने डेली व्लॉग और निजी जिंदगी से जुड़े वीडियो को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं का सामना करते हैं। अब उनके एक पुराने व्लॉग का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने उनके कंटेंट को लेकर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो में सौरव अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट के साथ नजर आ रहे हैं और एक डेयर के दौरान उनसे ऐसा काम करने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए।

सौरव जोशी का वीडियो हो रहा वायरल

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में सौरव जोशी अपनी पत्नी अवंतिका से कुत्ते के बर्तन में रखा पानी पीने के लिए कहते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अवंतिका सौरव की बात मानते हुए उसी बर्तन से पानी पीती नजर आती हैं। वीडियो का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं।

कुछ यूजर्स ने इस पूरे मामले को मजाक और डेयर का हिस्सा बताया, जबकि कई लोगों ने इसे अनुचित बताया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह देखकर वह काफी परेशान और हैरान था। वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि क्या पत्नी को केवल कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

पैसे और व्यूज के लिए ऐसा करने का लगा आरोप

कुछ लोगों ने इसे पैसे और व्यूज के लिए की गई हरकत बताया। एक कमेंट में कहा गया कि इतने पैसे होने के बावजूद इस तरह का काम करना उचित नहीं है। वहीं किसी ने लिखा कि व्यूज के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। एक अन्य यूजर ने तो यहां तक सवाल कर दिया कि आखिर अवंतिका ने उस बर्तन से पानी पिया ही क्यों।

वायरल वीडियो पर कुछ कमेंट्स में सौरव और अवंतिका के रिश्ते को लेकर भी व्यक्तिगत टिप्पणियां की गईं। किसी ने दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाया तो किसी ने तलाक तक की बात लिख दी। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स के ऐसे कमेंट्स उनकी व्यक्तिगत राय हैं और वीडियो के आधार पर किसी रिश्ते के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।

यूजर्स ने सौरव जोशी पर साधा निशाना

एक यूजर ने यह संभावना भी जताई कि हो सकता है कि वह बर्तन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां रखा गया हो और उसमें रखा पानी वास्तव में कुत्ते ने न पिया हो। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती।

सौरव जोशी भारत के चर्चित यूट्यूब व्लॉगर्स में शामिल हैं और उनके वीडियो में अक्सर परिवार, रोजमर्रा की जिंदगी और अलग-अलग गतिविधियां दिखाई जाती हैं। उनके कंटेंट को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, लेकिन लोकप्रियता के साथ उनके वीडियो पर आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी आती रहती हैं।

सौरव-अवंतिका ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर सौरव जोशी या अवंतिका भट्ट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस संदर्भ में रिकॉर्ड किया गया था और डेयर का पूरा संदर्भ क्या था। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस छोटे से वीडियो क्लिप को लेकर यूजर्स के बीच बहस जारी है।

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Updated on:

15 Oct 2026 03:03 pm

Published on:

15 Oct 2026 02:47 pm

Hindi News / Entertainment / यूट्यूबर सौरव जोशी ने पत्नी को डॉग के बर्तन में पिलाया पानी, वीडियो देख भड़के लोगों ने की छीछा-लेदर

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