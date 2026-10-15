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साउथ की फिल्म में बॉलीवुड का तड़का! Jailer 2 में ऋतिक रोशन की एंट्री ने लूटी महफिल, धनुष का वीडियो वायरल

Rajinikanth film Jailer 2 : रजनीकांत की ‘जेलर 2’ रिलीज हो गई है। शुरुआती रिव्यू में फिल्म के पहले हाफ, BGM और कैमियो की चर्चा है। धनुष भी चेन्नई में फिल्म देखने पहुंचे।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 15, 2026

Jailer 2

ऋतिक रोशन का कैमियो रोल चर्चा में (सोर्स:@suryaatmovies)

Jailer 2 Movie Hrithik Roshan Cameo: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ (Jailer 2 ) रिलीज होते ही चर्चा में है। शुरुआती रिव्यू में रजनीकांत के स्वैग, फिल्म के एक्शन और अनिरुद्ध रविचंदर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ हो रही है। वहीं, सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन के कथित कैमियो को लेकर भी फैंस उत्साहित हैं। कुछ पोस्ट में उनके किरदार को ‘जेलर 3’ की संभावित कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच अभिनेता धनुष चेन्नई के रोहिणी थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे, जिसका वीडियो भी चर्चा में है।

ऋतिक रोशन के कैमियो पर फैंस की प्रतिक्रिया

‘जेलर 2’ को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही प्रतिक्रियाओं में ऋतिक रोशन के कैमियो की खास चर्चा है। एक पोस्ट में उनके स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ करते हुए कहा गया कि उनकी एंट्री से फिल्म का माहौल बदल जाता है। पोस्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले हाफ में कॉमेडी, इमोशन और एक्शन का मेल देखने को मिलता है, जबकि दूसरे हाफ में कुछ जगह कहानी की रफ्तार धीमी पड़ती है।

हालांकि, ऋतिक के कैमियो और फिल्म के तीसरे पार्ट से जुड़े दावों को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि सामने होना जरूरी है। सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रिया को फिल्म के निर्माताओं की घोषणा नहीं माना जा सकता। कुछ प्रतिक्रियाओं में मोहनलाल और शिवराजकुमार के कैमियो की भी तारीफ की गई है। दर्शकों के बीच फिल्म के इन खास किरदारों को लेकर उत्सुकता देखने को मिल रही है।

‘जेलर 2’ के पहले रिव्यू में रजनीकांत की तारीफ

फिल्म समीक्षक क्रिस्टोफर कनागराज ने एक्स पर ‘जेलर 2’ का रिव्यू साझा किया। उन्होंने इसे मनोरंजक सीक्वल बताते हुए रजनीकांत के अंदाज और निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के काम की तारीफ की।

समीक्षक के मुताबिक, अनिरुद्ध रविचंदर का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की जान है। कॉमेडी, ब्रिज सीक्वेंस, चाय की दुकान वाले सीन, इंटरवल और क्लाइमैक्स प्रभावशाली हैं। फिल्म में पिछली ‘जेलर’ और रजनीकांत की फिल्म ‘बाशा’ से जुड़े रेफरेंस भी देखने को मिलते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि गाने कहानी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं। उनके मुताबिक, पहला हाफ शानदार है, जबकि दूसरा हाफ औसत रहता है।

रजनीकांत की फिल्म देखने पहुंचे धनुष

‘जेलर 2’ की रिलीज के दिन धनुष चेन्नई के रोहिणी थिएटर पहुंचे। थिएटर में जाते समय उन्होंने फोटोग्राफर्स की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उनका वहां पहुंचना भी चर्चा का विषय बन गया। धनुष की शादी पहले रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से हुई थी। दोनों ने 2024 में अलग होने की घोषणा की थी।

तमन्ना के गाने को लेकर क्या बोले थे रजनीकांत?

फिल्म के प्रमोशन के दौरान रजनीकांत ने बताया था कि उन्होंने निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार से ‘जेलर 2’ में तमन्ना भाटिया के लिए भी एक गाना रखने को कहा था। पहली फिल्म में तमन्ना का गाना ‘कावाला’ काफी चर्चित हुआ था।

नेल्सन ने जवाब दिया था कि वह सिर्फ रजनीकांत की पसंद के कारण ऐसा नहीं कर सकते। इस पर रजनीकांत ने कहा कि वह दर्शकों की पसंद के हिसाब से काम करते हैं। उनके मुताबिक, अगर वह केवल अपनी पसंद का काम करते, तो आज इंडस्ट्री में टिके नहीं रह पाते। ‘जेलर 2’ में नोरा फतेही का ‘बिंदास’ नाम का स्पेशल डांस नंबर भी है।

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी है फिल्म

‘जेलर 2’ का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है और इसे सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। रजनीकांत के अलावा फिल्म में एस.जे. सूर्या, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना भी नजर आ रहे हैं। फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

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Updated on:

15 Oct 2026 01:03 pm

Published on:

15 Oct 2026 12:53 pm

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