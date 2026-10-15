साउथ की फिल्म में बॉलीवुड का तड़का! Jailer 2 में ऋतिक रोशन की एंट्री ने लूटी महफिल, धनुष का वीडियो वायरल

Jailer 2 Movie Hrithik Roshan Cameo: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ (Jailer 2 ) रिलीज होते ही चर्चा में है। शुरुआती रिव्यू में रजनीकांत के स्वैग, फिल्म के एक्शन और अनिरुद्ध रविचंदर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ हो रही है। वहीं, सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन के कथित कैमियो को लेकर भी फैंस उत्साहित हैं। कुछ पोस्ट में उनके किरदार को ‘जेलर 3’ की संभावित कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच अभिनेता धनुष चेन्नई के रोहिणी थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे, जिसका वीडियो भी चर्चा में है।