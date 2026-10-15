‘बोलूं तो गालियां, चुप रहूं तो भी’, तमन्ना भाटिया ने साहिबा बाली पर की टिप्पणी? अभिनेत्री ने किया बड़ा खुलासा

गुरुवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साहिबा ने इस दावे को मनगढ़ंत और पूरी तरह झूठा बताया और बोली कुछ बोलूं तो गालियां, चुप रहूं तो भी। उन्होंने कहा कि सुबह उठने पर उन्हें अपने बारे में ऐसी कहानी देखने को मिली, जिसमें उनकी कही गई बातों और एक साथी महिला कलाकार की कथित प्रतिक्रिया को गलत तरीके से पेश किया गया था। साहिबा के मुताबिक, वायरल स्क्रीनशॉट एडिटेड या एआई से बनाया गया हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। साहिबा ने यह भी कहा कि लोगों को क्लिकबेट बनाने के लिए किसी की पहचान का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी जिंदगी में दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए।