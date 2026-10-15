सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मनोज बाजपेयी की फिल्म का विवाद, अब नए नाम से रिलीज के लिए तैयार ‘गजब रात’, जानें कब कहा होगी रिलीज

Manoj Bajpayee Film Gajab Raat Trailer: नेटफ्लिक्स इंडिया ने मनोज बाजपेयी की क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘गजब रात’ का ट्रेलर जारी कर दिया है। स्क्रीनराइटर रितेश शाह इस फिल्म से निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। कहानी दिल्ली में एक लड़की को चलती कार से फेंके जाने की घटना और उसकी पहचान की गुत्थी के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक पुलिस अधिकारी अजय दीक्षित के किरदार में नजर आएंगे। यह फिल्म पहले ‘घूसखोर पंडित’ नाम से घोषित हुई थी, लेकिन शीर्षक को लेकर हुए विवाद और कानूनी कार्रवाई के बाद इसका नाम बदल दिया गया। फिल्म 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।