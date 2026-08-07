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अमृता सिंह के साथ सैफ अली खान की शादी में क्यों नही थीं बहनें सबा और सोहा, सालों बाद किया खुलासा

Saif Ali Khan-Amrita Singh Wedding: सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी को लेकर बहनों सोहा और सबा ने खुलासा किया है। आखिर क्यों दोनों बहनें भाई की शादी में शामिल नहीं हो पाई थीं, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 07, 2026

Saif Ali Khan-Amrita Singh Wedding

सैफ और अमृता की शादी में क्यों नहीं पहुंचीं सबा और सोहा

Saif Ali Khan-Amrita Singh Wedding: सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी बॉलीवुड की उन शादियों में शामिल रही है, जिसने 90 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दोनों ने साल 1991 में शादी की थी। उस वक्त सैफ अली खान महज 21 साल के थे, जबकि अमृता सिंह उनसे करीब 12 साल बड़ी थीं।

इस शादी ने दोनों परिवारों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी हैरान कर दिया था। हालांकि, इस शादी से जुड़ी एक दिलचस्प बात अब सामने आई है। सैफ की बहनों सोहा अली खान और सबा पटौदी शादी में शामिल नहीं हुई थीं। इसकी वजह अब दोनों बहनों ने खुद बताई है।

स्कूल में थीं सैफ की दोनों बहनें

सोहा और सबा ने हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में सैफ की पहली शादी से जुड़ी यादें साझा कीं। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वह अपने भाई की शादी में क्यों मौजूद नहीं थीं, तो दोनों ने बताया कि उस समय उनकी उम्र काफी कम थी और दोनों स्कूल में पढ़ रही थीं।

सबा पटौदी के मुताबिक, शादी के समय उनकी उम्र करीब 15 साल थी, जबकि सोहा अली खान सिर्फ 13 साल की थीं। उन्हें भाई की शादी के बारे में किसी शादी समारोह में पहुंचकर नहीं, बल्कि स्कूल में रहते हुए पता चला था।

प्रिंसिपल के ऑफिस में मिली थी खबर

सबा ने बताया कि सैफ की शादी की खबर सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा था। परिवार की तरफ से भी दोनों बहनों को इस बारे में किसी से चर्चा नहीं करने की हिदायत मिली थी। उस समय अखबारों में शादी की खबरें आ चुकी थीं, लेकिन उनके लिए यह सब अचानक सामने आई जानकारी जैसी थी।

सोहा ने भी याद किया कि उन्हें इस बारे में अपने स्कूल के शिक्षक से जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि शादी का फैसला काफी जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए परिवार के कई लोगों को भी इसके बारे में बाद में पता चला।

सैफ-अमृता की शादी क्यों बनी थी चर्चा का विषय?

सैफ और अमृता की मुलाकात उस दौर में हुई थी जब सैफ फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर रहे थे और अमृता पहले से ही एक जानी-मानी अभिनेत्री थीं। दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर था, इसके बावजूद उन्होंने 1991 में शादी करने का फैसला लिया।

शादी के बाद दोनों दो बच्चों के माता-पिता बने। बेटी सारा अली खान का जन्म 1995 में हुआ, जबकि बेटे इब्राहिम अली खान का जन्म 2001 में हुआ। हालांकि, करीब 13 साल साथ रहने के बाद सैफ और अमृता का रिश्ता खत्म हो गया और 2004 में दोनों अलग हो गए।

सैफ ने दूसरी शादी करीना कपूर से की

अमृता से अलग होने के कई साल बाद सैफ अली खान ने अभिनेत्री करीना कपूर से शादी की। दोनों ने 2012 में शादी की और उनके दो बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान हैं। वहीं सैफ और अमृता के बच्चे सारा और इब्राहिम भी अब फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं।

सारा ने 2018 में 'केदारनाथ' से बॉलीवुड डेब्यू किया, जबकि इब्राहिम ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। ऐसे में सैफ की पहली शादी से जुड़ा यह पुराना किस्सा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी बहनों ने बताया कि वे उस समय इतनी छोटी थीं कि भाई की शादी में शामिल होने के बजाय स्कूल में ही थीं।

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Updated on:

07 Aug 2026 11:21 am

Published on:

07 Aug 2026 11:21 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अमृता सिंह के साथ सैफ अली खान की शादी में क्यों नही थीं बहनें सबा और सोहा, सालों बाद किया खुलासा

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