अमृता सिंह के साथ सैफ अली खान की शादी में क्यों नही थीं बहनें सबा और सोहा, सालों बाद किया खुलासा

सारा ने 2018 में 'केदारनाथ' से बॉलीवुड डेब्यू किया, जबकि इब्राहिम ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। ऐसे में सैफ की पहली शादी से जुड़ा यह पुराना किस्सा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी बहनों ने बताया कि वे उस समय इतनी छोटी थीं कि भाई की शादी में शामिल होने के बजाय स्कूल में ही थीं।