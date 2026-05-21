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‘मेलोडी खाओ खुद जान जाओ’, पीएम मोदी-मेलोनी के वीडियो के बाद सोनाक्षी सिन्हा के साथ पति जहीर ने किया मजाक

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Melody Video: पीएम मोदी और इटली पीएम मेलोनी के वायरल हो रहे वीडियो के बाद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने भी मस्ती भरा वीडियो शेयर किया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 21, 2026

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Melody Video

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Melody Video (सोर्स- एक्स)

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Melody Video: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों ‘मेलोडी’ मीम ने तहलका मचा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़े वायरल ट्रेंड के बाद अब बॉलीवुड सितारे भी इस मजेदार लहर में शामिल हो गए हैं। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल ने भी इसी ट्रेंड को अपने अंदाज में पेश किया, जिसके बाद उनका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सोनाक्षी-जहीर ने शेयर किया वीडियो (Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Melody Video)

सोनाक्षी और जहीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फनी वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। वीडियो में सोनाक्षी अपने पति से सवाल करती नजर आती हैं, जिसके जवाब में जहीर रोमांटिक अंदाज में बात शुरू करते हैं। लेकिन अगले ही पल पूरा माहौल कॉमेडी में बदल जाता है, जब जहीर अपने हाथ में मेलोडी टॉफी निकालकर मजेदार अंदाज में डायलॉग बोलते हैं।

सोनाक्षी-जहीर का वीडियो हुआ वायरल

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे हाथोंहाथ लेना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में इस रील पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए। फैंस ने कपल की कॉमिक टाइमिंग की जमकर तारीफ की। कई लोगों का कहना था कि दोनों ने वायरल ट्रेंड को कॉपी करने के बजाय उसमें अपना अलग अंदाज जोड़ दिया, जो लोगों को बेहद पसंद आया।

इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़

दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर ‘मेलोडी’ मीम का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत उस वक्त और तेज हो गई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे के दौरान जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफियों का पैकेट गिफ्ट किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर ‘मेलोडी’ और ‘मेलोनी’ को जोड़कर मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई। इंस्टाग्राम से लेकर एक्स और फेसबुक तक हर जगह इसी ट्रेंड की चर्चा होने लगी।

अक्सर मस्ती भरे वीडियोज शेयर करते हैं सोनाक्षी-जहीर

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के बाद से ही दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मस्तीभरी वीडियोज शेयर करते रहते हैं। दोनों की नोकझोंक और हल्के-फुल्के अंदाज को फैंस काफी पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनका हर वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाता है।

वर्कफ्रंट पर सोनाक्षी-जहीर

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी जल्द ही अपनी नई फिल्म ‘सिस्टम’ में नजर आने वाली हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही अभिनेत्री सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वहीं जहीर इकबाल भी अपनी अलग स्टाइल और मजाकिया अंदाज को लेकर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं।

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Updated on:

21 May 2026 07:48 am

Published on:

21 May 2026 07:46 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मेलोडी खाओ खुद जान जाओ’, पीएम मोदी-मेलोनी के वीडियो के बाद सोनाक्षी सिन्हा के साथ पति जहीर ने किया मजाक

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