‘मेलोडी खाओ खुद जान जाओ’, पीएम मोदी-मेलोनी के वीडियो के बाद सोनाक्षी सिन्हा के साथ पति जहीर ने किया मजाक

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Melody Video: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों ‘मेलोडी’ मीम ने तहलका मचा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़े वायरल ट्रेंड के बाद अब बॉलीवुड सितारे भी इस मजेदार लहर में शामिल हो गए हैं। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल ने भी इसी ट्रेंड को अपने अंदाज में पेश किया, जिसके बाद उनका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।