सलमान खान ने बताया क्यों पहुंचे थे रात में हॉस्पिटल? पैपराजी की माफी स्वीकार करने के बाद तोड़ी चुप्पी

Salman Khan Hinduja hospital visit reason: बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान और पैपराजीके बीच बीते दिनों जो एक बड़ा विवाद शुरू हुआ था, उस पर अब पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर पैप्स पर भड़कने और आधी रात को सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 4 तीखे पोस्ट दागने के बाद आखिरकार भाईजान का गुस्सा शांत हो गया है। बुधवार शाम को मुंबई में आयोजित हुई फिल्म ‘राजा शिवाजी’ की सक्सेस पार्टी में जैसे ही सलमान खान पहुंचे पैपराजी सॉरी भाई, सॉरी भाई करके चिल्लाने लगे। ऐसे में खुद सलमान खान ने अपने हॉस्पिटल में जाने की असली वजह का खुलासा किया।