47 की बॉलीवुड अभिनेत्री को हकलाने की बीमारी, बुली करते थे लोग, समीरा रेड्डी बोलीं- अब भी फर्क पड़ता है

Sameera Reddy Stammering Revelation: फिल्मी दुनिया में अपनी सादगी और बेबाक अंदाज के लिए पहचान बनाने वाली अभिनेत्री समीरा रेड्डी आज लाखों लोगों के लिए आत्मविश्वास की मिसाल बन चुकी हैं। लेकिन उनकी ये मजबूत पहचान एक दिन में नहीं बनी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बचपन के उस दर्दनाक अनुभव को साझा किया, जब हकलाने की समस्या के कारण उन्हें स्कूल में ताने सुनने पड़े और इसका असर लंबे समय तक उनके आत्मविश्वास पर बना रहा।