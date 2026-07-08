‘भाड़ में जाए सीनियोरिटी’, आकांक्षा चौधरी ने शिल्पा शिंदे को ललकारा, Lock Upp में मचा हंगामा- VIDEO

प्रोमो में हाल ही में सामने आए शिल्पा शिंदे के विवाद का भी जिक्र हुआ। शिल्पा ने हाल में एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं!' के प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मुद्दे पर शो के कई कंटेस्टेंट्स ने अपनी राय रखी, जबकि आकांक्षा चमोला ने शिल्पा का समर्थन किया। इसके साथ ही, शो में अपना बचाव करते हुए शिल्पा शिंदे ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए हर संभव तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कानून का गलत यूज नहीं किया, बल्कि अपने पक्ष को मजबूती से रखने की कोशिश की। शिल्पा ने ये भी बताया कि यदि कोई महिला अपने लिए लड़ती है तो बाद में उसी पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि उसके साथ खड़े होने की बात कम लोग करते हैं।