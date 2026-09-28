Firecrackers Price: दीपावली से पहले पटाखों की कीमतों ने दिया बड़ा झटका, पटाखा राजधानी शिवकाशी से सामने आई बड़ी खबर

चेन्नई। इस साल दीपावली पर पटाखों की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि देखी जा रही है। देश की पटाखा राजधानी कहे जाने वाले शिवकाशी में पटाखा निर्माता लागत में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। कच्चे माल और परिवहन की बढ़ती कीमतों ने उत्पादन लागत को प्रभावित किया है। साथ ही सुरक्षा उल्लंघन के चलते फैक्ट्रियों के लंबे समय तक बंद रहने से उत्पादन क्षमता भी घटी है, जिससे त्योहार के दौरान पटाखों की कमी और मांग में उछाल की संभावना पैदा हुई है।