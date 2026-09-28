Asian Games 2026: अपने बेस्ट थ्रो के बावजूद सीमा कालीरमन ने गंवाया मेडल, डिस्कस थ्रो के फाइनल में चीन को मिला गोल्ड

इस बार भी चीन की ही दोनों खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर पर कब्जा किया, जबकि ब्रॉन्ज मेडल थाईलैंड की एथलीट के नाम रहा। आपको बता दें कि मेंस डिस्कस थ्रो के फाइनल के लिए भारत का कोई भी एथलीट क्वालीफाई नहीं कर पाया था। यहां पर भी गोल्ड और सिल्वर चीन के नाम रहा, जबकि ईरान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। चीन के अबूदुआनी ने 64.26 मीटर का थ्रो कर गोल्ड पर कब्जा किया, तो नंजून वू ने सिल्वर मेडल जीता और उन्होंने 61.98 मीटर का थ्रो किया। अब डिस्कस थ्रो इवेंट एशियन गेम्स में खत्म हो चुका है और भारत इस स्पर्धा में बिना मेडल के साथ लौटेगा।