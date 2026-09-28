रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार, क्रास्नोडार पर हमले में तेल डिपो में लगी आग

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 4 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब लगा था कि कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका अंत नहीं हुआ है और फिलहाल इसकी संभावना नज़र भी नहीं आ रही है। दोनों देश एक-दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक समय था जब रूस ही हमले कर रहा था और यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा था पर अब यूक्रेनी सेना ने भी रूस पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेनी सेना रूस में सैन्य और ऊर्जा (तेल-गैस) ठिकानों को निशाना बना रही है जिससे रूस की सैन्य और आर्थिक क्षमता कमजोर हो सके। अब एक बार फिर यूक्रेन ने ऐसा ही किया, जिसके बारे में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने जानकारी दी।