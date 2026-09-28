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फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे थे 105 प्रवासी, चैनल पार करते वक्त समुद्र में पलटी नाव, 2 महिलाएं और एक बच्चे की मौत

france to uk boat capsizes: फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे 105 प्रवासियों की नाव चैनल में पलट गई। इसमें 2 महिलाओं और एक बच्चे की जान चली गई है।
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भारत

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Mukul Kumar

Sep 28, 2026

Black Sea Indian Sailors,

काला सागर। (फोटो- IANS)

France Britain migrant Boat Tragedy: फ्रांस के समुद्री पुलिस को सोमवार सुबह एक एसओएस कॉल मिला। एक फुलाऊ डोंगी में 105 लोग सवार थे। नाव शांत समुद्र में भी फंस गई। मदद पहुंचने तक तीन लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इनमें एक छोटा बच्चा और दो महिलाएं शामिल हैं।

ये लोग फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे थे। चैनल पार करने का यह सफर कई प्रवासियों के लिए खतरनाक साबित होता है। इस बार मौसम शांत था, फिर भी नाव परेशानी में आ गई।

असंतुलित हो गई नाव

समुद्री पुलिस ने बताया कि डोंगी में ज्यादा लोग सवार थे। इससे नाव असंतुलित हो गई और पानी में घिर गई। घटना की खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। ज्यादातर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन तीन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी।

बच्चा और दोनों महिलाएं समुद्र की लहरों में डूब गए। उनके शव बाद में बरामद किए गए। यह हादसा ऐसे समय हुआ जब पोप लियो यूरोप में शांति और एकता पर भाषण देने वाले थे।

कई लोग गंवा चुके हैं अपनी जान

घटना की खबर पूरे यूरोप में फैल गई। फ्रांसीसी अधिकारियों ने इसे एक और दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि अवैध क्रॉसिंग रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी जोखिम ले रहे हैं।

पिछले कुछ सालों में चैनल पार करने की कोशिश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ज्यादातर प्रवासी अफ्रीका या मध्य पूर्व से आते हैं। वे बेहतर जीवन की उम्मीद में यह खतरनाक सफर चुनते हैं।

क्यों होता है हादसा?

नावें अक्सर सस्ते और कमजोर होती हैं। उनमें क्षमता से ज्यादा लोग बिठा दिए जाते हैं। सोमवार वाली घटना में 105 लोग एक ही डोंगी में थे। यह संख्या ही खतरे का संकेत थी। समुद्री पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया।

बचाए गए लोगों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उन्हें फ्रांसीसी तट पर लाया गया। वहां स्वास्थ्य जांच के बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। अधिकारियों का कहना है कि शांत समुद्र होने के बावजूद नाव में तकनीकी समस्या आ गई। पानी भरने लगा और लोग घबरा गए।

बचने के लिए पानी में कूद पड़े लोग

कुछ लोग पानी में कूद पड़े। तीन लोग वापस नहीं लौट सके। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों सरकारें मिलकर ऐसे हादसों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब तक मूल कारण नहीं सुलझते, लोग इस खतरनाक रास्ते पर निकलते रहेंगे।

अब फ्रांसीसी अधिकारी मृतकों की पहचान और उनके परिवारों से संपर्क करने का काम कर रहे हैं। बचाए गए लोगों की भी पूरी जांच चल रही है। समुद्री पुलिस ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेना जरूरी है।

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Updated on:

28 Sept 2026 03:49 pm

Published on:

28 Sept 2026 03:49 pm

Hindi News / World / फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे थे 105 प्रवासी, चैनल पार करते वक्त समुद्र में पलटी नाव, 2 महिलाएं और एक बच्चे की मौत

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