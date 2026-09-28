फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे थे 105 प्रवासी, चैनल पार करते वक्त समुद्र में पलटी नाव, 2 महिलाएं और एक बच्चे की मौत

France Britain migrant Boat Tragedy: फ्रांस के समुद्री पुलिस को सोमवार सुबह एक एसओएस कॉल मिला। एक फुलाऊ डोंगी में 105 लोग सवार थे। नाव शांत समुद्र में भी फंस गई। मदद पहुंचने तक तीन लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इनमें एक छोटा बच्चा और दो महिलाएं शामिल हैं।